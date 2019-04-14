В Туве рассказали о состоянии пострадавшего при побеге заключённых полицейского

По предварительным данным, несколько человек напали на него с ножом и нанесли множественные колото-резаные раны.

У госпитализированного полицейского, на которого при побеге в Туве напали заключённые, диагностированы множественные колото-резаные раны лица, плеча и правой руки. Об этом сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах региона.

По его данным, при выводе из камер на дежурного полицейского сначала напали двое арестованных, они нанесли ему удары предметом, похожим на нож.

Дежурного, истекавшего кровью, обнаружили коллеги. Они же вызвали ему скорую помощь.

Как сообщал Лайф, на территории Тувы, Хакасии и Красноярского края ведётся поиск восьми беглецов. Девятый сбежавший был задержан без оказания сопротивления. Среди сбежавших есть задержанные за разбой и убийство.