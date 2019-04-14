На Урале блогера задержали во время попытки "похищения" человека

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На Урале блогера задержали во время попытки "похищения" человека

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Несовершеннолетнего блогера из Нижнего Тагила задержали во время записи пранка. Об этом сообщает "Ура.ру".

16-летний Руслан вместе с друзьями инсценировал похищение человека, из-за чего правоохранители собирались организовать план "Перехват". Об этом блогер рассказал в посте в Instagram.

Почудили немного, даже не ожидали, что так всё будет, — написал блогер в посте.

На опубликованной записи видно, как молодые люди репетировали похищение где-то в поле. Затем они повторили всё на людной улице у остановки общественного транспорта, запихнув связанного молодого человека в машину.

Подросток сообщил, что кадров отснятого пранка мало, так как большую часть материала удалили правоохранители. Он также отметил, что их вовремя поймали, не успев ввести план "Перехват".

Ранее Лайф писал, как в Москве пранкера задержали за перевозку "окровавленной" девушки в багажнике.

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