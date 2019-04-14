Замглавы администрации Порошенко уволился из-за скандала с его регалиями

Заместитель главы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, Валерий Кондратюк уволился со своего поста после того, как обвинил Петра Порошенко в присваивании себе различных достижений в военно-дипломатической сфере. Об этом сообщает УНИАН.
— Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, — заявил Кондратюк.
Он также отметил, что Порошенко никак не реагировал на его обращение о причастности экс-главы СБУ Наливайченко к якобы вербовке в интересах иностранных спецслужб.
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