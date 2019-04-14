Замглавы администрации Порошенко уволился из-за скандала с его регалиями

По его мнению, президент, представая единственным защитником страны, оскорбляет всех военных.

Заместитель главы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, Валерий Кондратюк уволился со своего поста после того, как обвинил Петра Порошенко в присваивании себе различных достижений в военно-дипломатической сфере. Об этом сообщает УНИАН.

— Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, — заявил Кондратюк.

Он также отметил, что Порошенко никак не реагировал на его обращение о причастности экс-главы СБУ Наливайченко к якобы вербовке в интересах иностранных спецслужб.