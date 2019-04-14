Пресс-секретарь Порошенко рассказал о слезах зрителей в "Олимпийском"

Он отметил, что официальные цифры присутствовавших на "дебатах" занижены в несколько раз.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал о "настоящем взрыве позитива" на стадионе в Киеве во время выступления украинского президента.

— Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слёзы на глазах, вышиванки и удивительная вера в глазах, — написал Цеголко в посте в "Фейсбуке".

Пресс-секретарь украинского лидера отметил, что наиболее впечатляющим было исполнение гимна — его, по словам Цеголко, пели 20 тысяч человек.

Цеголко подчеркнул, что полиция преуменьшает число побывавших на "дебатах" Порошенко украинцев.

Как ранее писал Лайф, по подсчётам МВД Украины, на стадионе "Олимпийский" в Киеве во время выступления Петра Порошенко побывало около пяти тысяч человек.