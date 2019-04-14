В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришёл на дебаты с Порошенко

По словам представителей шоумена, дебаты назначены на 19 апреля, изменить дату их проведения было инициативой Петра Порошенко, которая ни с кем не согласовывалась.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришёл сегодня на дебаты с действующим главой страны Петром Порошенко, но и не собирался этого делать. В штабе шоумена объяснили неявку своего кандидата тем, что предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве запланированы на 19 апреля. А то, что сегодня происходило около спорткомплекса, было персональным агитационным митингом Петра Порошенко, а не дебатами.

— Было озвучено, что мы ждём Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него всё-таки найдётся возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Пётр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить, — заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава штаба Дмитрий Разумков.

Также он уточнил, что дебаты должны проводиться на самом стадионе, а не около него, как это сделали сегодня Порошенко и его сторонники, чтобы все граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

— Сегодня же прошёл агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока ещё действующего гаранта конституции, — подчеркнул он.

Как сообщал Лайф, Владимир Зеленский и ранее заявлял, что не намерен приходить на дебаты с Порошенко 14 апреля. Тем не менее действующий президент организовал встречу, на которую пришло около пяти тысяч человек. Из-за неявки Зеленского Порошенко сначала кратко рассказал о своей программе, затем ответил на вопросы журналистов, после чего отправился на сцену к людям, где даже спел песню в адрес Зеленского.

В штабе Зеленского раскритиковали Порошенко, подчеркнув, что в законе Украины чётко указано, в какой день должна пройти встреча кандидатов — 19 апреля. Также отметили, что менять дату в одностороннем порядке Порошенко не вправе, тем более с привлечением президентских ресурсов.

Напомним, второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, в нём примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко.