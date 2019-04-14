Чубайс рассказал о своём отношении к фразе "Во всём виноват Чубайс"

Он также заявил, что чувствует свой вклад в создание в стране рыночной экономики.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" рассказал, как относится к фразе "Во всём виноват Чубайс".

По его мнению, это правдивая фраза, которая появилась из-за его высокого отрицательного рейтинга.

— Если ты пнул этого самого, с отрицательным рейтингом, ну, очевидно, ты получил позитив, — пояснил Чубайс.

Кроме того, глава "Роснано" заявил, что в 90-е годы множество россиян пережили "тяжелейший период", а потому было необходимо найти кого-то виноватого. При этом Чубайс и признался, что не хотел бы быть на этом месте.

Он также заявил, что чувствует свой вклад в создание в стране рыночной экономики.