Атаковавший авто посла Украины в Лондоне признан психически больным

Мужчина, намеренно протаранивший автомобиль посла Украины в Лондоне, признан психически больным. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.
— 40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения, — говорится в сообщении.
Напомним, 13 апреля неизвестный въехал в авто посла Украины в Лондоне. Во время задержания полиции пришлось открыть огонь по машине нападавшего. В Скотленд-Ярде заявили, что происшествие не расценивается как террористический акт.
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