Атаковавший авто посла Украины в Лондоне признан психически больным

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Атаковавший авто посла Украины в Лондоне признан психически больным

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Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

40-летнего мужчину планируют направить на лечение в психиатрическое медучреждение.

Мужчина, намеренно протаранивший автомобиль посла Украины в Лондоне, признан психически больным. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения, — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля неизвестный въехал в авто посла Украины в Лондоне. Во время задержания полиции пришлось открыть огонь по машине нападавшего. В Скотленд-Ярде заявили, что происшествие не расценивается как террористический акт.

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