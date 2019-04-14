В Костромской области нашли тело одного из пропавших школьников

Сейчас следователи продолжают поиски второго мальчика и выясняют обстоятельства случившегося.

В Костромской области следователи в ходе поисковой операции обнаружили тело одного из школьников, пропавших 6 апреля в Мантуровском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Костромской области.

— В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде реки Унжи в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика, — говорится в сообщении.

Сейчас следователи продолжают поиски второго мальчика и выясняют обстоятельства случившегося.

Как писал Лайф, 6 апреля два мальчика семи и восьми лет не вернулись домой с прогулки в посёлке Лесобаза Мантуровского района. Следователи уже побывали дома у школьников, опросили их родственников и знакомых.