В Сети опубликован "запрещённый" клип Пугачёвой на песню "Айсберг"

В 80-х кому-то из чиновников показалось, что в ролике Примадонна принимает излишне "вульгарные" позы.

Гостелерадиофонд опубликовал "запрещённый" в 1984 году клип Аллы Пугачёвой на песню "Айсберг".

В клипе Пугачёва предстаёт перед зрителями в дорогой шубе, а некто, чьё лицо мы долгое время не видим, везёт её на санях. Неоднократно в ходе ролика мы видим её лежащей на них. В конце ролика, когда возница устаёт, а Пугачёва падает с санок, мы видим лицо того, кто её тянул, — это сама Примадонна.

Это видео было запрещено после премьеры на Ленинградском телевидении. Властям не очень понравились позы певицы, которые сочли излишне вульгарными. Впрочем, вскоре он был разрешён.

Долгое время клип можно было найти в Сети в очень плохом качестве, однако накануне юбилея Пугачёвой (15 апреля Примадонне исполнится 70 лет) Гостелерадиофонд решил опубликовать более качественное видео.