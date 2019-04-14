Адвокат Кокорина и Мамаева рассказал о возможности их освобождения из-под стражи

По его словам, предположения о том, что футболисты могут попытаться скрыться, граничат с фантастикой.

Адвокат Игорь Бушманов, который защищает в суде интересы Александра Кокорина и Павла Мамаева, в беседе с RT рассказал о шансах его подзащитных на освобождение из-под стражи.

— Ранее суд формально отнёсся к вопросу о мере пресечения. Но факты того, что мы уже прошли определённый рубеж судопроизводства, а сторона обвинения провела треть своей работы, могут повлиять на решение вопроса, — заявил Бушманов.

По его словам, в поданной апелляции защита сослалась на обстоятельства процесса и ряд факторов, которые были учтены ранее и изменились существенным образом.

— В данный момент даже предположения о том, что подсудимые повлияют на судопроизводство или попытаются скрыться, граничат с фантастикой, — подытожил Бушманов.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они долгое время находились под арестом, сейчас идёт суд.