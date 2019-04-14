Скончался скульптор Анатолий Дёма

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Скончался скульптор Анатолий Дёма

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Анатолий Дёма. Фото: © МБФ "Рериховское наследие"

Скульптор, народный художник России Анатолий Дёма умер 13 апреля на 82-м году жизни. Об этом в посте в Facebook сообщил доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.

Причина смерти Дёмы и дата похорон не уточняются.

В феврале СМИ сообщали о госпитализации скульптора из-за инсульта.

Среди самых известных работ Дёмы — памятник флоту российскому на "Адмиралтейских верфях", памятник Александру Пушкину в Сургуте, а также памятник Анатолию Собчаку в Тбилиси.

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