Националисты и силовики ВСУ устроили перестрелку в Донбассе

В районе Донецка произошла перестрелка с участием военнослужащих ВСУ и бойцов "Правого сектора"*. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Отмечается, что националисты самовольно прибыли на территорию гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" в Авдеевке, не согласовав это с командованием 93-й бригады Вооружённых сил Украины. В результате между сторонами произошла перестрелка, погибло четыре человека.

В Народной милиции предположили, что власти могут преподнести эти потери как результаты обстрелов со стороны ДНР.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.