Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

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Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

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Крымский мост. Фото: ©РИА Новости/Виталий Тимкив

Ранее стало известно, что строители собрали все пролёты железнодорожной части путепровода.

На Крымском мосту строители начали укладку рельсов со стороны Керчи, теперь верхнее строение железнодорожного полотна через Керченский пролив формируется с обоих берегов.

Путеукладчик зашёл на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что укладка рельсов на Крымском мосту завершена уже наполовину. На данный момент все пролёты железнодорожной части Крымского моста собраны.

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