Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

На Крымском мосту строители начали укладку рельсов со стороны Керчи, теперь верхнее строение железнодорожного полотна через Керченский пролив формируется с обоих берегов.
— Путеукладчик зашёл на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что укладка рельсов на Крымском мосту завершена уже наполовину. На данный момент все пролёты железнодорожной части Крымского моста собраны.
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