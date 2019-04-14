Чубайс задумался об уходе на пенсию

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что задумался об уходе на пенсию. Об этом он рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
— Отойти от десятичасового графика работы — правильно и пора, — сказал Чубайс.
Он рассказал, что уже задумывался об этом, но пока не решил, чем планирует заниматься в будущем.
Ранее Анатолий Чубайс во время интервью рассказал о гибком планшетном компьютере, который разработала "Роснано".
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