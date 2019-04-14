Скончалась актриса Биби Андерссон

В 2009 году у неё случился обширный инсульт, последние годы жизни шведка провела в больнице для престарелых.

Шведская актриса Биби Андерссон скончалась в возрасте 83 лет, сообщает Göteborgs Posten.

Карьера Андерссон началась, когда ей было 15 лет. Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах "Седьмая печать" и "Персона" режиссёра Ингмара Бергмана. В общей сложности Андерссон сыграла в 11 картинах Бергмана.

Bibi Andersson, luminous star of virtually all of Ingmar Bergman’s masterpieces, and among the bravest and most remarkable actors of her generation, has died at 83. pic.twitter.com/ihpclFF7Hn — Stuart Henderson (@henderstu) 14 апреля 2019 г.

В 2009 году у актрисы случился обширный инсульт, после которого она перестала появляться на публике. Последние годы жизни Андерссон провела в больнице для престарелых в Стокгольме.

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