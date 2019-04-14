КНДР может закупить у России два гражданских самолёта

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КНДР может закупить у России два гражданских самолёта

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Sukhoi Superjet 100. Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Прозвучавшее предложение в ближайшее время будет доложено Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину.

Власти КНДР рассматривают возможность покупки у России двух гражданских самолётов. Об этом по итогам встречи депутатов Госдумы с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем заявил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

По его словам, на встрече обсуждали ряд других предложений по экономическому сотрудничеству двух стран.

Речь, в том числе, идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР, — заявил Неверов.

Прозвучавшее предложение в ближайшее время будет доложено Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину.

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