КНДР может закупить у России два гражданских самолёта

Прозвучавшее предложение в ближайшее время будет доложено Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину.

Власти КНДР рассматривают возможность покупки у России двух гражданских самолётов. Об этом по итогам встречи депутатов Госдумы с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем заявил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

По его словам, на встрече обсуждали ряд других предложений по экономическому сотрудничеству двух стран.

— Речь, в том числе, идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР, — заявил Неверов.

Прозвучавшее предложение в ближайшее время будет доложено Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину.