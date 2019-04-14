Орешкин объяснил отставание по инвестициям от целевых показателей

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отставание по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами РФ в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Нет возможности наращивать добычу — скромнее инвестиции, — сказал Орешкин.
Глава Минэкономразвития отметил опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП по итогам 2018 года.
Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил журналистам, что план правительства по достижению уровня инвестиций в 25% ВВП к 2024 году, скорее всего, не будет выполнен.
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