Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана на десять суток

Читайте также

Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана на десять суток

2

Фото: © Официальный сайт МО "Бабаюртовский район"

Советский районный суд Махачкалы арестовал главу Бабаюртовского района Республики Дагестан Эльдара Карагишиева на десять суток. Об этом сообщает РИА "Новости".

Арест может быть продлён до двух месяцев в случае предъявления обвинения.

Ранее Лайф рассказывал, что главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева задержали на рабочем месте в его же кабинете. Его подозревают в служебном подлоге, присвоении или растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×