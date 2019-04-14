Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора

Жизнь основателя WikiLeaks в Посольстве Эквадора в Лондоне записывали несколько камер видеонаблюдения.

Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем. Запись была сделана в Посольстве Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks провёл семь лет, получив убежище в дипмиссии.

Охранявшие посольство люди рассказали изданию об эксцентричном поведении Ассанжа. По словам охранников, основатель WikiLeaks давал телеинтервью в нижнем белье — надевал одежду лишь на ту часть тела, которая будет видна на экране.

Кроме того, Ассанж не прибирал за собой после принятия душа — на это некоторые сотрудники дипмиссии жаловались послу. Несколько раз журналист устраивал перепалку с охранниками — эти инциденты также попали на видео.

Основатель WikiLeaks убивал время, катаясь по посольству на скейтборде или гоняя мяч по коридору.

Как ранее писал Лайф, Джулиан Ассанж был задержан британской полицией после выдворения из Посольства Эквадора. Журналиста поместили в тюрьму строгого режима. Основатель WikiLeaks скрывался в дипмиссии с 2012 года из-за опасений экстрадиции в США.