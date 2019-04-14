Названы 10 самых доступных внедорожников в России

Диапазон стартовых цен участников рейтинга может удивить: от 519 до 957 тысяч рублей.

Российский внедорожник Lada 4X4 стал самым доступным на российском рынке в своём сегменте по данным рейтинга "Российской газеты".

Цены на легендарную классику отечественного автопрома, которая недавно сумела немного освежиться, стартуют с 519 тысяч рублей, а цены на самую дорогую комплектацию начинаются с отметки 722,9 тысячи.

Больше придётся заплатить за Chery Tiggo 2. Китайский автопроизводитель просит за свой внедорожник более 673 тысяч рублей. Немногим дороже стоит минимальная комплектация Chevrolet Niva, которая забирает себе бронзу рейтинга. Её стоимость начинается с отметки 680 тысяч.

В рейтинге оказался и ещё один "россиянин" — УАЗ "Хантер", которому в пятёрке наиболее доступных нашлось место наряду с Renault Duster. Список замыкают Lifan X60 и X70, УАЗ "Патриот", Zotye T600, Renault Kaptur и Hyundai Creta.