Конюхов рассказал, как пережил шторм в океане: Будто с балкона сбросили

По словам путешественника, он бы не смог совершить своё странствие без всего имеющегося у него опыта.

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов рассказал, как пережил шторм в океане во время своего одиночного кругосветного плавания на вёсельной лодке.

В своём блоге путешественник признался, что неделя выдалась непростая и океан его "сильно потрепал", так как он подобрался к проливу Дрейка, где последние дни "через лодку проходил шторм за штормом".

— Гигантские волны, ночью ещё не так страшно, а днём смотришь в люк — и мурашки по телу от такой картинки. Несколько раз лодка была на грани переворота, падала с вершины волны, я опасался, что собственным весом проломит борт. Ощущение, как будто с балкона сбросили, — рассказал Конюхов.

По словам путешественника, он бы не смог совершить своё странствие без всего имеющегося у него опыта и сейчас ему с трудом верится, что он "уже 129 суток выжил в этих широтах".

— Этот поход потребовал от меня всего жизненного и духовного опыта. Всех моих навыков выживания, которые я накопил за 40 лет путешествий. Если бы вышел в этот путь молодым, не прошёл и половины маршрута, — написал он.

Как писал Лайф, ранее Конюхов впервые за все походы пережил 12-балльный шторм с волнами в восемь метров.