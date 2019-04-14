"Спартак" примет решение по возвращению Гулиева в состав на следующей неделе

Московский "Спартак" примет решение по возвращению в состав полузащитника Аяза Гулиева в течение следующей недели. Об этом во время пресс-конференции после гостевого матча с "Ростовом" заявил главный тренер команды Олег Кононов.

— Он оштрафован, поэтому и не играл. Посмотрим, в каком он состоянии, на следующей неделе примем решение, — заявил он.

Напомним, 10 апреля в Москве на одном из пешеходных переходов игрок красно-белых Аяз Гулиев сломал нос гражданину США, который задел автомобиль игрока, переходя дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора. В связи с инцидентом "Спартак" уже заявил о серьёзных дисциплинарных санкциях по отношению к Гулиеву.

Добавим, что красно-белые уступили в выездном матче "Ростову" со счётом 2:1.