Гройсман заявил о намерении баллотироваться в Раду

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Гройсман заявил о намерении баллотироваться в Раду

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Владимир Гройсман. Фото: © РИА Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что осенью 2019 года будет принимать участие в выборах в Верховную раду.

В эфире телеканала ICTV политик сказал, что никогда не скрывал того, что собирается принять участие в парламентской избирательной кампании. Гройсман подчеркнул, что "ещё многое нужно сделать".

Украинский премьер отметил, что для стабильного развития страны парламенту нужна "разумная коалиция".

Выборы в Верховную раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября. В 2019 году эта дата приходится на 27 октября.

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