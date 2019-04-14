Гройсман заявил о намерении баллотироваться в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что осенью 2019 года будет принимать участие в выборах в Верховную раду.
В эфире телеканала ICTV политик сказал, что никогда не скрывал того, что собирается принять участие в парламентской избирательной кампании. Гройсман подчеркнул, что "ещё многое нужно сделать".
Украинский премьер отметил, что для стабильного развития страны парламенту нужна "разумная коалиция".
Выборы в Верховную раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября. В 2019 году эта дата приходится на 27 октября.
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