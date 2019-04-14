Войска ПНС Ливии сообщили, что сбили самолёт армии Хафтара

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Войска ПНС Ливии сообщили, что сбили самолёт армии Хафтара

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Фото: © AP Photos/MOHAMED BEN KHALIFA

Войска Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа (ПНС) сбили самолёт Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя войск ПНС Мухаммеда Кануну.

Подтверждаем, что сбили военный самолёт [ЛНА], который атаковал наши войска в Вади Эр-Рабиа, — сказал агентству Кануну.

Ранее армия Хафтара уже заявляла о сбитом военном самолёте, в Триполи это опровергли.

Напомним, Национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Её целью является смещение правительства, сформированного при поддержке ООН. При этом фельдмаршал Хафтар уже отказался от переговоров с премьером. Самолёты ЛНА нанесли удар по единственному действующему аэропорту столицы, после чего там были отменены все рейсы. Позже аэропорт частично возобновил работу.

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