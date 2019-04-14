Порошенко сообщил об увольнении заместителя главы внешней разведки

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об увольнении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

— В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерал Сергей Семочко был освобождён от должности, — написал политик.

Как писал Лайф, ранее в отношении замглавы внешней разведки было возбуждено дело по статье "Госизмена" после появления фактов о его незаконном обогащении.