Порошенко сообщил об увольнении заместителя главы внешней разведки

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Порошенко сообщил об увольнении заместителя главы внешней разведки

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Фото: © Twitter / Петро Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об увольнении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерал Сергей Семочко был освобождён от должности, — написал политик.

Как писал Лайф, ранее в отношении замглавы внешней разведки было возбуждено дело по статье "Госизмена" после появления фактов о его незаконном обогащении.

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