В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури

Снежная буря в Чикаго (США) привела к отмене более 600 рейсов в аэропортах О'Хара и Мидуэй. Об этом информируют пресс-службы воздушных гаваней.

— Весенняя снежная буря привела к задержкам в среднем на 46 минут и отменам 555 рейсов, — информируют представители аэропорта О'Хара в "Твиттере".

В свою очередь воздушная гавань Мидуэй заявила об отмене 47 рейсов.

Снегоуборочные бригады уже начали работу, однако пассажирам рекомендовано проверять статус своего рейса у авиалиний.