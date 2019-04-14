Под Тулой перевернулся экскурсионный автобус с 39 детьми

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Под Тулой перевернулся экскурсионный автобус с 39 детьми

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К месту происшествия были незамедлительно направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

14 апреля в Венёвском районе на автотрассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань экскурсионный автобус, который двигался из Рязани в Орёл, опрокинулся в кювет. В нём было 39 детей в сопровождении взрослых.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/club65741206" target="_blank"><ins>УМВД России по Тульской области</ins></a></p>

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/club65741206" target="_blank"><ins>УМВД России по Тульской области</ins></a></p>

Сообщение об аварии поступило около 21:45. К месту происшествия были незамедлительно направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Пострадала женщина-педагог, ей оказали медицинскую помощь на месте. По данным местных СМИ, дети самостоятельно выбрались из транспортного средства.

На место происшествия выезжал глава региона Алексей Дюмин.

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