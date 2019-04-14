В Тверской области горит деревообрабатывающий комбинат — видео

В Нелидове Тверской области загорелся деревообрабатывающий комбинат. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Тверской области.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную пожарную часть в 21:55 14 апреля.
Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, на место происшествия было направлено не менее 13 пожарных расчётов, в том числе специализированный расчёт.
Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Все обстоятельства уточняются.
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