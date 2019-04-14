В Тверской области горит деревообрабатывающий комбинат — видео

Информация о пострадавших или погибших в результате произошедшего на данный момент не поступала.

В Нелидове Тверской области загорелся деревообрабатывающий комбинат. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Тверской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную пожарную часть в 21:55 14 апреля.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, на место происшествия было направлено не менее 13 пожарных расчётов, в том числе специализированный расчёт.

Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Все обстоятельства уточняются.