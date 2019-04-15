Власти Удмуртии отчитались о готовности к переходу на цифровое ТВ

В республике продолжаются подомовые обходы и работа волонтёрского комплекса, работники которого помогают настроить вещание.

В Правительстве Удмуртии заявили, что республика готова к переходу на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью с первым заместителем председателя Правительства Удмуртской Республики Александром Свининым.

— В целом Удмуртия готова. У нас в декабре 2018 года охват населения Удмуртии цифровым телевещанием составлял 99,28% — это первый и второй мультиплексы. Когда мы начинали работу, 7,02% домохозяйств не могли принимать цифровое телевещание, — заявил он.

Также Свинин подчеркнул, что, по итогам февральского опроса, эта цифра уменьшилась почти вдвое и составила 3,6%. Однако в правительстве ожидают, что данный показатель вновь сократится.

Кроме того, в Удмуртии продолжаются подомовые обходы и работа волонтёрского комплекса, работники которого помогают в населённых пунктах настроить цифровое вещание.

— С 18 марта у нас работает специальный волонтёрский корпус. <...> Более 350 людей стали волонтёрами. Этого количества достаточно, чтобы охватить все населённые пункты, — пояснил он.

Среди волонтёров, сообщил Свинин, значатся социальные работники и почтальоны, сотрудники сельскохозяйственных предприятий и школьники.

Напомним, в 2019 году Россия перейдёт на цифровое вещание с аналогового, которое с 15 апреля будет отключено в 20 регионах: в Москве, Подмосковье, Ивановской, Амурской, Кемеровской, Костромской, Кировской, Курганской, Липецкой, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Калмыкии, в Ставрополе, Чувашии, Удмуртии и ЯНАО, а 3 июня — в остальных субъектах РФ.

Ранее Лайф писал о том, что жителям российских регионов подробно расскажут, как настроить цифровое телевидение на даче. С москвичами данная работа уже была проведена.