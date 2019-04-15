Плющенко оценил перспективы Загитовой

Знаменитый фигурист заметил, что спортсменка может продолжить карьеру и достигнуть новых высот.

Самый титулованный российский фигурист Евгений Плющенко заявил, что Алина Загитова имеет прекрасные шансы выиграть Олимпиаду 2022 года. Об этом сообщает "Спорт-экспресс", приводя интервью со спортсменом.

По его словам, Загитова уже стала олимпийской чемпионкой и "вписала себя в историю", поэтому она может уйти из спорта в любой момент. Однако Плющенко заметил, что вместо этого она может продолжить карьеру и достигнуть новых высот.

— Верю, что Загитова может докататься до следующей Олимпиады и выиграть её. <...> Я не считаю, что Загитовой надо заканчивать. Моё мнение, что можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье, — сказал фигурист.

Кроме этого, спортсмен добавил, что Загитова может ещё обучиться четверным прыжкам, если будет "правильно тренироваться и готовиться".

Напомним, завершить карьеру Загитовой посоветовал российский фигурист Роман Костомаров. Спортсмен объяснил свою позицию тем, что после выигрыша всех титулов, которые можно было завоевать, ей будет тяжелее чего-то добиться.

После победы на мировом первенстве 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова стала первой российской спортсменкой, которой удалось стать обладательницей всех трофеев в фигурном катании.

Ранее Лайф писал о том, сколько заработала Загитова в этом сезоне.