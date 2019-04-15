Лавров обсудит нагорно-карабахский конфликт с главами МИД Азербайджана и Армении

К главам внешнеполитических ведомств трёх стран присоединятся сопредседатели минской группы ОБСЕ.

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня, 15 апреля, встретится в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении — Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы обсудить перспективы нагорно-карабахского урегулирования. Консультации пройдут в свете итогов переговоров в Вене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, которые прошли 29 марта.

К главам внешнеполитических ведомств трёх стран присоединятся сопредседатели минской группы ОБСЕ — Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).

Беседа Алиева и Пашиняна в австрийской столице стала их четвёртой личной встречей, но первой — официальной. Ранее они встречались на полях саммитов Содружества Независимых Государств в Душанбе и Петербурге (сентябрь и декабрь прошлого года), а также 22 января в Давосе на площадке Всемирного экономического форума.

Главным итогом венского раунда стала готовность сторон продолжать диалог по мирному урегулированию. Лидеры стран отметили важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения.

Также Алиев и Пашинян договорились о гуманитарных мерах по урегулированию конфликта, подтвердили необходимость прекращения огня и улучшения механизма прямой связи.

Итоги встречи в Вене обсудил по телефону с Алиевым и Пашиняном президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул важность переговорного процесса между Ереваном и Баку, а также выразил готовность со стороны Москвы и дальше содействовать в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы.