Врачи отметили улучшение самочувствия Пеле после перенесённой операции

Врачи положительно оценили самочувствие легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле после перенесённой операции по удалению камней из мочеточника. Об этом стало известно из бюллетеня госпиталя имени Альберта Эйнштейна, где сейчас находится спортсмен.
— Отмечается положительная динамика восстановления после операции, осложнения отсутствуют, — приводит выдержку из документа ТАСС.
Как писал Лайф, операцию провели 13 апреля в госпитале имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
Напомним, в последние годы 78-летний Пеле часто попадал в больницы из-за проблем с почкой и простатой. Обострение проблемы произошло, когда Пеле находился в Париже.
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