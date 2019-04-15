Врачи отметили улучшение самочувствия Пеле после перенесённой операции

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Врачи отметили улучшение самочувствия Пеле после перенесённой операции

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Неймар и Пеле. Фото: © Instagram/ neymarjr

Врачи положительно оценили самочувствие легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле после перенесённой операции по удалению камней из мочеточника. Об этом стало известно из бюллетеня госпиталя имени Альберта Эйнштейна, где сейчас находится спортсмен.

Отмечается положительная динамика восстановления после операции, осложнения отсутствуют, — приводит выдержку из документа ТАСС.

Как писал Лайф, операцию провели 13 апреля в госпитале имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Напомним, в последние годы 78-летний Пеле часто попадал в больницы из-за проблем с почкой и простатой. Обострение проблемы произошло, когда Пеле находился в Париже.

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