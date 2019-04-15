Появилось видео с места ДТП под Тулой с автобусом, перевозившим детей

Все школьники сейчас размещены в областном центре, в пункт назначения — Орёл — они будут доставлены завтра.

В распоряжении Лайфа появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия в Тульской области, где перевернулся и улетел в кювет автобус, перевозивший почти 40 детей.

Напомним, вечером 14 апреля в Венёвском районе Тульской области экскурсионный автобус, который двигался из Рязани в Орёл, опрокинулся в кювет. Лайф рассказывал о пострадавших в результате ДТП.

Как сообщает со ссылкой на источники ТАСС, все дети сейчас размещены в Туле, в Орёл они будут доставлены завтра, поскольку нецелесообразно организовывать их переезд ночью в плохих погодных условиях.