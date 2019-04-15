В Судане сняли цензуру СМИ и ограничения основных свобод

По информации местной прессы, подобное решение было принято под давлением протестующих.

В Судане переходный военный совет принял решение снять ограничения с основных свобод человека. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на Министерство информации страны.

Отмечается, что в число нововведений вошло и снятие цензуры в средствах массовой информации.

Добавляется, что решение принято по итогам встречи членов совета с представителями оппозиции Судана, которые выдвинули основные требования, записанные в Декларации свобод и изменений.

Как сообщил один из членов делегации Омара — ад-Дакыра, оппозиция надеется на то, что их требования будут услышаны и Военный совет Судана выполнит обещания по освобождению политзаключённых и привлечению к ответственности граждан, причастных к коррупции.

Также в число их запросов вошло проведение судебных разбирательств над теми людьми, кто был замешан в кровопролитии во время митингов.

Ране Лайф писал о том, что Военный совет Судана принял решение об отставке министра обороны Авада ибн Ауфа.

Напомним, 11 апреля Вооружённые силы Судана осуществили в стране военный переворот. Армия приняла сторону многочисленных жителей государства, выступавших против политического режима аль-Башира, находившегося у власти 30 лет.

В результате переворота власть в Судане оказалась в руках переходного военного совета. Свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан.