В Белом доме прокомментировали слова Трампа о любви к WikiLeaks

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В Белом доме прокомментировали слова Трампа о любви к WikiLeaks

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Фото: © Twitter / The White House

Действующая администрация президента предпринимает попытки повлиять на ситуацию с Джулианом Ассанжем.

Слова президента США Дональда Трампа о любви к ресурсу WikiLeaks в ходе избирательной кампании в 2016 году были не более чем шуткой, заявила глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

Очевидно, что президент пошутил во время предвыборной кампании в 2016 году, — заявила она в эфире телеканала Fox News.

При этом подчеркнула, что действующая администрация президента предпринимает попытки повлиять на ситуацию с Джулианом Ассанжем.

Комментарий прозвучал на фоне задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Посольстве Эквадора в Великобритании. Ранее WikiLeaks опубликовала видеозапись, на которой кот Ассанжа Мичи "наблюдает" за моментом задержания своего хозяина.

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