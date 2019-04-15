Подведены итоги выборов в парламент Финляндии

Теперь лидеры партий должны будут начать переговоры для формирования правительственной коалиции большинства, после чего назначить премьера и членов кабмина.

Впервые в истории Финляндии на парламентских выборах ни одна из партий не набрала 20% голосов, а три лидера голосования получили близкие результаты, информирует Минюст страны.

— После подсчёта 100 процентов голосов [оппозиционная] Социал-демократическая партия набирает 17,7 процента (40 мест в парламенте), [националистическая] "Истинные финны" — 17,5 процента (39 мест), Коалиционная партия получила 17 процентов (38 мест), [правящая] "Финляндский центр" — 13,8 процента (31-е место), "Зелёный союз" 11,5 процента (20 мест), другие набрали менее десяти процентов, — говорится в сообщении.

Окончательные официальные результаты будут опубликованы 17 апреля — после утверждения итогов в каждом округе.

После утверждения лидеры партий должны будут начать переговоры для формирования правительственной коалиции большинства в парламенте, после чего назначить премьера и членов кабмина.

Лидер Социал-демократической партии Антти Ринне уже заявил, что СДП впервые стала партией премьер-министра с 1999 года, но он ожидал большего числа голосов.

За лидера националистов Юсси Халла-ахо граждане страны отдали больше всего голосов — 30 527, в то время как за лидера социал-демократов Антти Ринне проголосовали лишь 11 970 человек.

Ни один русскоязычный кандидат в парламент Финляндии не прошёл.