Минобороны ко Дню Победы опубликовало уникальные фотоснимки полководцев

Там военачальники запечатлены в непривычной обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями.

Министерство обороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы запустило на своём сайте раздел с редкими снимками полководцев и военачальников в домашней обстановке.

— Среди размещённых в разделе фотографий — ранее не опубликованные снимки из семейных альбомов полководцев, которые запечатлены в непривычной домашней обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями, — сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что после празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне с экспозицией смогут ознакомиться военнослужащие, жители и гости Владивостока, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Североморска, Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Больше снимков можно увидеть на сайте Минобороны.

Как писал Лайф, в этом году "волонтёры Победы" начнут раздавать георгиевские ленточки по всей России с 25 апреля.