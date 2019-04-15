Минобороны ко Дню Победы опубликовало уникальные фотоснимки полководцев

Читайте также

Минобороны ко Дню Победы опубликовало уникальные фотоснимки полководцев

340

Там военачальники запечатлены в непривычной обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями.

Министерство обороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы запустило на своём сайте раздел с редкими снимками полководцев и военачальников в домашней обстановке.

Среди размещённых в разделе фотографий — ранее не опубликованные снимки из семейных альбомов полководцев, которые запечатлены в непривычной домашней обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями,сообщили на сайте ведомства.

<p>Маршал Андрей Белов играет с внуком. Фото: © Минобороны РФ</p>

<p>Маршал Филипп Голиков с дочерью и её подругой. Фото: © Минобороны РФ</p>

<p>Маршал Иван Конев на даче в Подмосковье с семьёй. Фото: © Минобороны РФ</p>

Отмечается, что после празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне с экспозицией смогут ознакомиться военнослужащие, жители и гости Владивостока, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Североморска, Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Больше снимков можно увидеть на сайте Минобороны.

Как писал Лайф, в этом году "волонтёры Победы" начнут раздавать георгиевские ленточки по всей России с 25 апреля.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×