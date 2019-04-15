В Сомали ликвидирован один из лидеров группировки, связанной с ИГИЛ

По предварительным данным, Джокоб был нейтрализован в результате авиаудара американского беспилотника.

Один из главарей террористической организации, связанной с ИГИЛ*, был ликвидирован в Сомали. Об этом сообщает местный независимый информационный портал Garowe Online, ссылаясь на источники в службах безопасности.

Отмечается, что экстремист Абдихаким Дхокоб (Abdihakim Dhoqob) был нейтрализован в результате авиаудара, нанесённого возле деревни Хириро в районе Бари на северо-востоке страны.

По предварительной информации, нападение в сельской местности было совершено американским беспилотником. В результате, предположительно, погибли и другие боевики, которые находились вместе с Дхокобом в машине. Их число не уточняется.

Абдихаким покинул радикальную группировку "Аш-Шабааб" и присоединился к организации, связанной с ИГИЛ*. Как правило, они вели преступную деятельность в горных районах Бари.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.