В Сингапуре протестируют воздушное такси

Аппарат сможет поднимать пассажиров над автомобильными пробками, развивать скорость до 160 километров в час и преодолевать расстояние в 30 километров.

В Сингапуре Управление гражданской авиации (CAAS) объявило о том, что планирует в 2019 году начать тестирование воздушного такси. Об этом сообщает VOA News .

Отмечается, что такси будет выглядеть как небольшой летательный аппарат размером с автомобиль. Воздушный транспорт сможет подниматься над пробками и совершать поездки со скоростью свыше 160 километров в час, преодолевая расстояние в 30 километров.

Взлёт и посадка будут производиться в вертикальном положении. Управление осуществляется дистанционно или полностью автономно.

По некоторым данным, каждое место в таком такси будет продаваться по аналогии с местом в самолёте, то есть по отдельности. А это означает, что они, как правило, будут полностью заняты.

Кроме того, издание подчёркивает, что подобные транспортные средства помогут сократить выброс парниковых газов вдвое из расчёта 100-метровой поездки для трёх человек.

Ранее Лайф писал о том, что немецкие инженеры показали свой проект аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой.