Генерал НАТО обеспокоен тем, что альянс не понимает Россию

Скапаротти считает, что взаимодействие и диалог сторон являются "важной частью сдерживания".

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press заявил, что РФ и странам Запада надо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать планы друг друга. По его мнению, недостаток диалога между державами может привести к вооружённой конфронтации.

— Во времена холодной войны мы понимали сигналы друг друга. Мы говорили. Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем их [русских] так же хорошо, — цитирует агентство американского генерала.

По мнению Скапаротти, взаимодействие и диалог сторон являются "важной частью сдерживания". Он считает, что знание потенциала и планов противника может снизить до минимума вероятность конфликтов.

— Думаю, что нам нужно больше общаться с Россией. Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга — почему мы делаем то, что делаем, — пояснил Скапаротти.

Генерал при этом добавил, что подобного взаимодействия вовсе не обязательно должно быть много.