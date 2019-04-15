"Автодор" сообщил о повышении тарифов на платных дорогах

Наиболее значительно стоимость проезда возросла на самой загруженной трассе — М4 "Дон".

Госкомпания "Автодор" сообщила о повышении стоимости использования платных участков дорог с 15 апреля по 13 октября 2019 года в связи с введением сезонных тарифов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

Как уточняется, наиболее значительно проезд подорожал на самой загруженной трассе — М4 "Дон". В дневное время в летний период стоимость проезда составит 1180 рублей, в ночное — 660 рублей.

При этом в компании отметили, что пользователям с транспондером T-pass проезд обойдётся дешевле.

Отмечается, что новая тарифная сетка уже была опубликована на сайте "Автодора".

Как писал Лайф, стоимость проезда также изменится на платных участках трасс М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".