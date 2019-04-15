В КНДР начались мероприятия, приуроченные к главному национальному празднику

Россию на торжественных церемониях будут представлять посол в Северной Корее Александр Мацегора и делегация всех партий Госдумы.

В КНДР 15 апреля начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Солнца — главному национальному празднику, 107-й годовщине со дня рождения основателя республики Ким Ир Сена. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, Россию на торжественных церемониях будут представлять посол РФ в КНДР Александр Мацегора и делегация всех партий Госдумы.

Основные мероприятия в Пхеньяне в этот день пройдут на холме Мансуде, возле статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также в Кымсусанском дворце, где располагаются саркофаги с телами вождей.