Пятерым детям из перевернувшегося под Тулой автобуса понадобилась медпомощь

После ДТП с участием экскурсионного автобуса в Тульской области пятерых детей доставили в больницу для проведения обследования. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

— Пятеро детей были отправлены в Тульскую детскую ОКБ для дополнительного обследования, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте правительства области.

По данным региональных властей, серьёзной угрозы здоровью школьников нет.

Напомним, автобус с 39 детьми попал в аварию по пути в Орёл. Лайф публиковал видео с места происшествия.