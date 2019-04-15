Число убитых вирусом Эбола в ДР Конго превысило 800 человек

С начала эпидемии вируса Эбола в Демократической Республике Конго от заболевания умерло уже более 800 человек. Об этом информирует Министерство здравоохранения африканского государства.

— Ситуация на воскресенье, 14 апреля...: 803 погибших и 371 вылеченный, — поясняется в сообщении ведомства в "Твиттере".

Всего был зарегистрирован 1251 случай заражения вирусом, подтвердились 1185 случаев.

Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила об ослаблении доверия к медикам среди местного населения. По данным организации, именно из-за того, что люди не идут к врачам, не удаётся предотвратить большинство летальных исходов.