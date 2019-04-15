СМИ: Британский спецназ в Эстонии ведёт слежку за Россией

Войска специального назначения Великобритании впервые со времён холодной войны отслеживают российскую военную деятельность, заявили в прессе.

Резервные батальоны спецназа Великобритании (SAS), переброшенные около полугода тому назад в Эстонию, впервые со времён холодной войны занимаются разведывательной деятельностью и поиском "российской активности". Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.

Отмечается, что 21-й и 23-й батальоны преимущественно проводят операции по слежке за перемещениями потенциальных противников и анализу их намерений.

Преимуществом такого размещения, по утверждению издания, является то, что, если Россия нападёт на Эстонию, войска SAS будут находиться в тылу врага. Оттуда они и будут отправлять зашифрованные сообщения о передвижении войск.

Также добавляется, что члены разведывательной группы могут использовать беспилотники, чтобы следить за российской активностью вдоль эстонской границы.

Ранее Лайф писал, что на немецком ТВ рассказали о "вторжении" России в Эстонию. Сенатор Алексей Пушков уже прокомментировал это сообщение и счёл данную новость "информационной провокацией" и "атакой на мозг".