Отец Бутиной выразил надежду на поддержку России в вопросе погашения долгов

Также мужчина заявил, что оптимальным вариантом для его дочери была бы отправка на родину сразу после вынесения приговора.

Валерий Бутин, отец арестованной в США Марии Бутиной, сообщил о том, что надеется на господдержку России в вопросе погашения долгов дочери перед адвокатами.

— Недавно я написал письмо в Правительство РФ на имя премьера Дмитрия Медведева. Знаю, что обращение получено и сейчас оно рассматривается министерствами юстиции, финансов и иностранных дел, — сообщил он в интервью "Известиям".

Бутин подчеркнул, что общая задолженность дочери перед адвокатами может превысить 50 миллионов рублей.

Также мужчина рассказал о состоянии Марии. По его словам, она чувствует себя нормально, если не учитывать её нахождение за решёткой.

— Сейчас всё спокойно и Маша не сталкивается с какой-то дискриминацией или наказаниями в виде карцера. Можно сказать, что физически и психологически чувствует себя хорошо, — пояснил он.

По словам Бутина, оптимальным вариантом развития событий была бы отправка его дочери на родину сразу после вынесения приговора — 26 апреля. Её могут поместить в так называемую миграционную тюрьму, где она будет ждать высылки, но отец надеется, что она проведёт там не больше пары дней и вскоре вернётся домой.

Напомним, американские власти обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Бутина признала вину в сговоре, но её отец ранее отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за давления.