ВЦИОМ раскрыл, сколько россиян работают не по специальности

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, примерно половина россиян работают не по той специальности, которой они обучались. Как объяснили сами опрошенные, это связано со сложностью трудоустройства в своей нише или низкой заработной платой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМа.

По специальности работает 51% респондентов, высшее образование есть у 58% из них. Ещё 47% граждан не работают по профессии, из них 55% со средним специальным образованием.

30% респондентов из работающих не по специальности не смогли устроиться в своей сфере, поэтому сменили её. Ещё 24% ушли в другую сферу из-за конкурентной зарплаты. 20% указали, что "нашли себя" в другом деле.

28% россиян никогда по профессии не работали.

Опрос был проведён 11 апреля методом телефонного интервью, в нём участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.