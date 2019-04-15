Береговая охрана США спасла группу кубинцев, дрейфовавшую в Мексиканском заливе

В общей сложности граждане Республики Куба в ожидании помощи провели на воде около недели.

Береговая охрана Соединённых Штатов совместно с экипажем круизного корабля Carnival Fantasy спасла более 20 человек в Мексиканском заливе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что накануне Береговая охрана получила сообщение от гражданина Кубы о том, что его брат вместе с соотечественниками дрейфует посреди Мексиканского залива. Сотрудники военно-морской службы незамедлительно связались с самолётом HC-130 Hercules и пассажирским круизным кораблём для содействия проведению спасательной операции.

По данным издания, 22 кубинца начали своё плаванье на деревянной лодке из родной страны в Мексику. Однако вскоре обнаружилось, что судно неисправно. В итоге путешественникам пришлось провести в ожидании помощи три дня.

Их подобрал кубинец-мексиканец на своей спортивной рыбацкой лодке. Но через некоторое время двигатели судна вышли из строя. После этого инцидента группа дрейфовала в море ещё три дня.

В результате 23 человека были спасены круизным лайнером Carnival Fantasy, который добрался до места бедствия раньше остальных.

Кубинцы не пострадали в результате инцидента. Все они будут переведены во вторник, 16 апреля, в Службу таможенного и пограничного контроля США в город Мобил, штат Алабама.