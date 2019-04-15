Власти Сахалина назвали туризм стратегическим направлением экономики региона

Развитие туризма позволит улучшить условия жизни жителей Сахалина и решит проблемы, связанные с трудоустройством. Об этом заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

При этом он позитивно оценил условия для развития туризма в регионе.

— Здесь и природные красоты, и экология хорошая, круглогодичная рыбалка, охота, спортивный туризм и много ещё всего, — отметил Лимаренко.

Рассказывая о других планах властей, он уточнил, что в дальнейшем в основном будут развивать традиционные отрасли, однако планируется переход от сырьевой специфики к глубокой переработке нефти, угля, рыбы и газа.