В России создан препарат, повышающий эффективность терапии рака

При испытаниях на мышах и кроликах применение инновационного лекарства помогало замедлить рост опухоли, а в ряде случаев — полностью избавиться от неё.

Казанский федеральный университет и компания "Татхимфармпрепараты" впервые представили лекарство от артрита и добавку, которая повышает эффективность терапии против большинства видов рака. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы привезли (на выставку в Женеве. — Прим. Лайфа) противовоспалительный препарат и добавку, которая существенно увеличивает эффективность любой противоопухолевой терапии, — цитирует агентство Константина Балакина, завкафедрой медицинской химии Казанского университета и советника по инновациям "Татхимфармпрепаратов".

Первый препарат, KFU-01, даже в малой дозе купирует воспаление и уничтожает провоспалительные факторы, способствующие повторному возникновению заболевания. Он имеет низкую токсичность, сильный анальгетический эффект, а также может улучшить состояние кожи и волос. Его клинические испытания должны стартовать в середине года, а в продажу он может поступить уже в 2024-м.

Второе научное открытие — это добавка, способная в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака. Препарат KFU-02 — это инновационный ингибитор обратных АВС-транспортёров, блокирующий возможность раковой клетки сопротивляться любой противоопухолевой терапии. При испытаниях на мышах и кроликах его применение помогало замедлить рост опухоли, а в ряде случаев — полностью избавиться от неё. Исследователи надеются, что это лекарство будет работать и на терминальных стадиях онкологии.

Клинические тесты KFU-02 запланированы на 2019–2020 годы. При успешном прохождении испытаний на людях препарат может поступить в продажу также к 2024 году.

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